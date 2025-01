Bolsonaro diz que Michelle vai à posse de Trump

O ex-presidente foi impedido de ir ao evento por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta quinta-feira (16) que a ex-primeira-dama e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro vai representar o Brasil na posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.





Bolsonaro afirmou que Michelle tem um voo marcado para os EUA neste sábado (18).





“No sábado de manhã, aqui do aeroporto de Brasília, tem um vôo para os Estados Unidos. A minha esposa irá para lá. Estava convidada, juntamente comigo e vai fazer a sua parte. Tenho conversado com alguns próximos do presidente Trump e ela vai ter um tratamento bastante especial lá. É pela consideração que o presidente Trump tem para comigo”, declarou o político.





O ex-presidente foi impedido por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de ir à posse de Trump que ocorre na segunda-feira (20).





O magistrado negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para devolver o passaporte e autorizar a ida do político ao evento.





O passaporte do ex-presidente foi apreendido em fevereiro de 2024 pela Polícia Federal (PF) nas investigações que apuram suposta tentativa de golpe de Estado.





A decisão representa a quarta vez que a devolução do documento foi negada pelo ministro da Suprema Corte.





Veja abaixo o vídeo em que Bolsonaro faz a declaração:





(Diário do Poder)