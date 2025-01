Homicídios em Sobral têm aumento de 91% em 2024 em comparação a 2023

Enquanto 2023 fechou com 61 homicídios, 2024 terminou com 117.

O número de homicídios em Sobral teve aumento de 91% em 2024 quando comparado ao ano de 2023, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE). Enquanto 2023 fechou com 61 homicídios, 2024 terminou com 117.





O ano de 2024 foi também o segundo mais violento da série histórica ficando atrás apenas de 2020, em plena pandemia, o mais violento, com 136 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). Ainda de acordo com os dados da pasta, a média de homicídios mensal do ano passado foi de quase 10 pessoas.





O mês o mais violento de 2024, foi outubro com 18 CVLIs. O primeiro semestre, do referente ano, fechou com 57 homicídios e o segundo com 60. Este último semestre fechou faltando apenas um homicídio para se igualar a todo o ano de 2023.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso