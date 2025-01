Inverno no Ceará em 2025 será maior que 2024, dizem meteorologistas

As perspectivas climáticas para 2025 trazem otimismo ao Ceará. Durante evento promovido pela Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec) em Tauá, meteorologistas indicaram a possibilidade de chuvas na média ou até acima da média para 2025, um cenário mais favorável em comparação a 2024.





Especialistas reforçaram que 2025 deve marcar um ano de normalidade climática, com precipitações dentro do padrão histórico. Essa projeção anima produtores rurais, que podem planejar seus plantios com expectativa de volumes regulares de chuva.





Apesar do otimismo, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) alertou para uma maior variabilidade no início da quadra chuvosa, com 45% de chances de chuvas abaixo da média entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Ainda assim, as previsões para o restante do ano sugerem um desempenho superior ao registrado em 2024.





O evento reuniu agricultores e especialistas, fortalecendo o planejamento para uma safra mais promissora, caso as previsões de chuvas abundantes se confirmem.