EM SOBRAL: SAI PREFEITO, ENTRA PREFEITO E A VIOLÊNCIA SÓ AUMENTA

Na manhã desta quinta-feira feira (9), um homem foi encontrado morto com marcas de tiros nas proximidades do rio Oiticica, em um campo de futebol. Segundo moradores, a área ainda pertence o bairro Sinhá Sabóia. A vítima ainda está sem identificação até o momento.





Populares acionaram a Polícia Militar após ouvirem disparos de arma de fogo por volta de 10h40. Durante a busca na área, os policiais localizaram o corpo da vítima próximo a uma empresa de tijolos, em uma região de difícil acesso.





A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia para a realização dos procedimentos legais.





A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias do crime. Há suspeitas de que o homicídio possa estar relacionado a um possível tribunal do crime, mas essas informações ainda são preliminares e dependem de confirmação.





Sobral registra o quarto homicídio doloso no corrente ano!





Com informações do portal Fnews