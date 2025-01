Ato de Lula sobre 8 de janeiro teve somente 1.200 pessoas

Nesta quarta-feira (8), o ato de Lula (PT) sobre o 8 de janeiro de 2023 teve apenas 1.200 pessoas. O evento aconteceu na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).





A quantidade de participantes era motivo de preocupação da cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT), segundo o Poder360, de quem são as informações.





Fotos panorâmicas serviram de base para o número de pessoas que compareceram no ato desta quarta-feira.





A programação foi realizada como lembrança aos dois anos das manifestações na Praça dos Três Poderes que terminou com a invasão de prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto.





Durante discurso no Palácio do Planalto, Lula minimizou a importância de uma participação ampla de apoiadores. Segundo ele, “só uma pessoa já seria o suficiente”.





Um vídeo do evento foi divulgado pelo petista nas redes sociais.





