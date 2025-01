LULA MANTÉM SIGILO de 100 anos e gasta mais que Bolsonaro com cartão corporativo

Promessa de transparência dá lugar a registro de negativas via LAI e aumento de gastos



Sigilo de 100 anos. Motivo de fortes críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro há dois anos, Lula repetiu o feito de seu antecessor e manteve a imposição de sigilos de 100 anos aos gastos ocultos do cartão corporativo.



Na época das eleições, Luiz Inácio chegou a dizer em um dos debates:



“Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta porque vai acabar. Eu vou ganhar as eleições e quando chegar o dia 1º de janeiro [de 2023], eu vou pegar o seu sigilo e vou botar ao povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder.”



Acontece que, de janeiro de 2023 a dezembro de 2024, mais de 3 mil pedidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) foram negados com base em sigilo de dados pessoais.



Isso representa um aumento de 8,4% em relação às 2.959 negativas registradas no mesmo período do governo de Jair.



Lula também gastou quase 10% a mais que Bolsonaro, quando comparamos os dois primeiros anos de governo dos dois. Se você acha que a sua fatura está cara, na média, a do presidente passou de R$ 1,5M por mês.



Os dados foram divulgados pelo Jornal o Globo.