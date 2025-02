ONU avisa que Estados Unidos cortou ajuda humanitária ao Brasil

A OIM, agência da ONU que atua no apoio a migrantes e refugiados, comunicou o Brasil que o país ficou de fora da liberação de verbas para tocar programas como a Operação Acolhida, que ajuda no resgate de imigrantes e refugiados venezuelanos no norte do país.





Segundo informação que chegou ao governo Lula, os americanos vão voltar a bancar o trabalho da OIM em países como Iraque, Síria e na Faixa de Gaza.





"No México, só está autorizado o uso de recurso para ações de suporte na fronteira", detalhou a fonte da organização. Trump trabalha para fechar completamente o acesso de mexicanos ao país.





O governo americano responde por 60% de toda a verba que a OIM dispõe. Além disso, o organismo da ONU trabalha por projetos específicos, sendo impossível remanejar dinheiro de um plano para o outro, para viabilizar a continuidade, por exemplo, da Operação Acolhida.





A OIM administrava abrigos e também auxiliava no atendimento médico e de identificação dos imigrantes venezuelanos. O governo Lula tenta colocar uma operação de guerra para manter a Acolhida de pé.





Terceirizados na Operação Acolhida





A Polícia Federal, por exemplo, terá de usar cerca de 40 terceirizados para substituir os funcionários da organização humanitária que atuavam junto ao órgão na fronteira.





Segundo uma fonte próxima ao diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, neste momento não há como deslocar um efetivo deste tamanho para Roraima.