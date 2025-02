POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL RECUPERA MAIS 08 CELULARES ROUBADOS/FURTADOS

A Polícia Civil do Estado do Ceará, através do Núcleo de Roubos e Furtos - NRF, da Delegacia Municipal de Sobral, recuperou mais 07 celulares que haviam sido roubados e furtados na cidade de Sobral.





Durante as investigações, os Oficiais Investigadores da Policia Civil identificaram e qualificaram os receptadores e, em alguns casos, continuam as investigações para chegar aos autores dos roubos e furtos.





Os celulares serão restituídos aos respectivos proprietários. No total, foram 08 celulares recuperados no mês de Janeiro.