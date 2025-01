Na tarde desta quinta-feira (2), três indivíduos foram flagrados tentando furtar motocicletas de um depósito da Polícia Civil, localizado no bairro Santo Antônio, em Juazeiro do Norte. Os suspeitos fugiram antes da chegada das autoridades. O caso está sob investigação para identificar os responsáveis ​​pela tentativa de crime em área restrita da corporação. Confira o vídeo do News Cariri.

