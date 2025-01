POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE AMEAÇAVA MORADORES DO RESIDENCIAL CAIÇARA E COMERCIANTES NO CENTRO DE SOBRAL

Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil do Ceará, através do Núcleo de Combate ao Crime Organizado e do Núcleo Avançado de Inteligência da Delegacia Regional de Sobral, deu cumprimento a 5 mandados de prisão e 06 mandados de busca e apreensão, de integrantes de uma organização criminosa de origem carioca e que atuava nos crimes de tráfico de drogas no Centro de Sobral.





O grupo também é investigado por ameaçar e constranger moradores do Residencial Caiçara para não frequentar ou mesmo trabalhar no Centro e no Mercado Central de Sobral, bem como de coagir comerciantes de vender exclusivamente determinada marca de cigarro contrabandeada do Paraguai.





Entre os presos estão marido e mulher, onde ela era a principal suspeita de executar as ações criminosas no Centro do município.





A ação contou com o apoio das equipes da DRACO, DIP, DPJI NORTE e NOP. A Polícia Civil do Ceará reafirma seu compromisso em combater com rigor as ações de crime organizado em nossas cidades, e qualquer tipo de ameaça ou constrangimento ilegal contra cidadãos.





Importante destacar ainda a participação da população por meio de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181 (disque-denúncia). O sigilo e o anonimato são garantidos.