Polícia Militar do Ceará recebe 108 novas motocicletas para reforço nas ruas

O Governo do Ceará inicia o ano de 2025 dando continuidade aos investimentos na Segurança Pública, com o governador Elmano de Freitas entregando mais 108 novas motocicletas para a Polícia Militar do Ceará (PMCE). A entrega foi realizada no bairro Parangaba, em Fortaleza, com as presenças do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, do comandante-geral da PMCE, coronel Klênio Savyo; e outras autoridades.





“Com essas, já são mais de 200 motos, chegando a 750 viaturas entregues para as Forças de Segurança do Ceará. O nosso planejamento é chegar a 1.500. Isso combinado com os concursos para a Polícia Militar e Polícia Civil. Nas próximas semanas, os editais vão ser lançados. Vamos continuar nesse trabalho de intensificação e fortalecimento para ter mais presença policial nas ruas, protegendo o cidadão e dissuadindo o criminoso”, ressaltou Elmano de Freitas.





Com investimento de R$7,4 milhões, as 108 motocicletas vão reforçar a atuação dos policiais. Do total, são 48 motos para o Policiamento Ostensivo Geral (POG) na Capital, Caucaia e Maracanaú; 20 motos para o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE); e 40 motos para o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).