PRTB deseja filiar Gustavo Lima e pode criar chapa com Marçal como vice para 2026

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) pretende lançar o cantor sertanejo Gusttavo Lima na disputa eleitoral de 2026. O interesse foi confirmado nesta sexta-feira (3) pelo presidente da legenda, Leonardo Avalanche, e abre caminho para uma possível chapa presidencial que incluiria Pablo Marçal, coach e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo.





A movimentação ocorre após Gusttavo Lima manifestar publicamente o desejo de concorrer à Presidência da República. Segundo Avalanche, a filiação do artista está sendo tratada como parte de uma estratégia ampla para as eleições, buscando fortalecer o partido e unificar forças no campo conservador.





“Nosso propósito é trazer os melhores nomes ao partido, construir uma candidatura presidencial sólida e ampliar nossa bancada no Congresso. A ideia é montar uma estrutura que inclua candidatos à Presidência, vice, governadores e senadores, consolidando o PRTB como protagonista em 2026”, afirmou Avalanche.





Pablo Marçal também reforçou a iniciativa, destacando que a entrada de Gusttavo Lima na política simboliza uma renovação necessária. “Liguei para o Gusttavo e percebi sua disposição em servir o povo. Este é o início de uma nova safra política. Seja bem-vindo!”, declarou o coach em nota oficial.





O PRTB, que ganhou projeção ao lançar o general Hamilton Mourão como vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro em 2018, aposta agora em novos nomes para se consolidar. Além de Gusttavo Lima e Marçal, o partido estuda convites a outras lideranças conservadoras, incluindo o próprio Bolsonaro.





A articulação também reflete uma tentativa de unificar candidaturas de direita e criar uma frente forte para as eleições de 2026. “Estamos comprometidos em oferecer uma alternativa sólida e coesa ao Brasil, com diálogo e união entre lideranças do nosso campo político”, concluiu Avalanche.





