MULHER TRANS É EXECUTADA COM VÁRIOS TIROS EM SANTANA DO ACARAÚ/CE

Na madrugada deste sábado (4), a cidade de Santana do Acaraú, no interior do Ceará, foi registrado um homicídio na cidade. Eliarlan dos Santos, de 48 anos, uma mulher trans, natural de Tianguá, foi morta a tiros dentro de sua própria residência, localizada nas proximidades da base do BPRaio, na chamada “Baixa”.





Segundo informações preliminares, indivíduos armados invadiram a casa da vítima e efetuaram vários disparos. Os criminosos fugiram em rumo ignorado.





Equipes da Polícia Militar estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. O corpo de Eliarlan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Com fnews