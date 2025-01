Gusttavo Lima planeja encontros com Lula e Bolsonaro para entender os problemas do Brasil

Após anunciar sua intenção de se candidatar à Presidência da República, Gusttavo Lima voltou a ser assunto nacional ao detalhar suas ambições políticas em entrevista ao colunista Leo Dias. Determinado e cheio de planos, o cantor sertanejo revelou que pretende se reunir com os dois últimos presidentes, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, ainda este mês. O objetivo, segundo ele, é “entrar de cabeça e alma” para discutir os principais desafios do país com os líderes que comandaram o Brasil nos últimos anos.





“Quero entender os problemas do Brasil conversando com quem viveu isso. O desejo é que esses encontros aconteçam em janeiro”, afirmou.





A decisão de ingressar na política surgiu, segundo o cantor, após um momento delicado de saúde. Durante uma internação em São Paulo, Gusttavo disse ter percebido o quanto a vida e o Brasil foram generosos com ele. “Foi naquele momento que decidi retribuir ao meu país tudo o que conquistei. Já alcancei meus sonhos, mas o povo sofre, e a situação nas ruas só piora com o tempo”, lamentou.





O sertanejo também demonstrou preocupação com a classe média, especialmente em relação às dificuldades econômicas. “E a classe média, Leo? Junta dinheiro a vida inteira para realizar o sonho de ir ao exterior, de conhecer a Disney, mas com o dólar a R$ 7, o sonho só se distancia”, pontuou.





Ciente da polarização que marcou o Brasil nos últimos anos, Gusttavo Lima destacou que seu principal objetivo é promover a união nacional. “Nos últimos oito anos, o Brasil se dividiu entre direita e esquerda. Quero paz para o Brasil”, disse o cantor.





Ele também afirmou que sua entrada na política não é movida por vaidade ou campanha antecipada. “Não estou preocupado com partidos neste momento. Meu foco é ajudar o país a superar suas dificuldades”, explicou.





Mesmo assim, Gusttavo deixou claro que está aberto a abrir mão de sua candidatura caso surja um líder que reúna capacidade e compromisso para transformar o Brasil. “Se aparecer alguém capaz de ajudar o país, eu apoio. Mas hoje, ainda não vejo ninguém que seja capaz disso”, declarou.





(Hora Brasília)