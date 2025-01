VÍDEO: Prefeitura inicia desobstrução de ruas do Centro de Sobral

O intuito, de acordo com o prefeito, é revitalizar o Centro de Sobral em prol do comércio e da população.

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues e a vice Dra. Imaculada Dias, em cumprimento ao compromisso de campanha, realizaram na manhã desta sexta-feira (3), a retirada de jarros e de faixas amarelas, que de acordo com o chefe do executivo estava prejudicando o comércio.





O momento contou ainda com a presença do deputado Moses Rodrigues, a primeira dama Vanessa Braga e secretários municipais como Euler Fonseca Rodrigues da Agência Municipal do Meia Ambiente (AMA).





Oscar Rodrigues disse para o Sistema Paraíso que a ação representa um marco histórico para Sobral, em especial para o comércio. “Sobral foi prejudicada e nós estamos desfazendo tudo aquilo de ruim que a gestão anterior fez. É um ato em prol do cidadão sobralense e da economia de Sobral”, afirmou o prefeito de Sobral.





Em ato simbólico Oscar Rodrigues e Dra. Imaculada pintaram de branco o meio fio que estava amarelo proibindo o estacionamento de veículos.





A vice prefeita Dra. Imaculada Dias, externou sua felicidade de fazer parte do momento. “Estou muito feliz por fazer parte dessa história. Nós vamos revigorar o Centro para dá mais emprego ao povo sobralense”, relatou.





O deputado federal Moses Rodrigues, ressaltou o cumprimento de dois dos compromissos de campanha já no segundo dia de mandato de Oscar Rodrigues.





“Dois compromissos de campanha já foram resolvidos, nessa quinta-feira (3), já no primeiro dia de trabalho do Oscar Rodrigues. Um deles foi o envio da mensagem à Câmara Municipal de Sobral para a revogação da taxa do lixo. O presidente da Casa já convocou os vereadores que eles pudessem estar discutindo. Hoje será lido às 17h na Câmara Municipal. E também a revitalização do comércio da cidade de Sobral através da criação de novas vagas de estacionamento, como também a questão do embarque e desembarque”, disse Moses Rodrigues.