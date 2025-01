ZÉ VYTAL AFIRMOU AO REPÓRTER IVO ARAGÃO QUE IVO GOMES DEIXOU A PREFEITURA "QUEBRADA", OU SEJA, SEM NENHUM REAL EM CAIXA; VEJA

Secretário Zé Vytal, fala que o prefeito deixou os ônibus da transol ‘’baqueados’’. ‘’E o pior, não temos orçamento pra nada, o prefeito deixou zerado..não tem 1 real em caixa’’ Completou o Ze Vytal.





Em entrevista ao portal OSobralense, o Secretário de Transportes, Zé Vytal, fez um alerta importante sobre a situação da frota de ônibus da Transol. Segundo o secretário, "a gente recebeu os carros tudo baqueados", enfatizando o estado precário em que os veículos chegaram, o que tem comprometido o serviço e a qualidade do transporte público na cidade.





Além disso, Zé Vytal anunciou a redução no valor do cartão Zona Zul, que passará a custar apenas 1 real. Ele também destacou melhorias para o transporte das vans que chegam das cidades vizinhas, com a criação de novas paradas, buscando organizar e otimizar o fluxo desses veículos.





Com informações de Ivo Aragão

Foto ilustrativa