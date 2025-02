Alexandre de Moraes participa de reunião com relator da OEA que investiga os abusos e a censura no Brasil; VEJA VÍDEO

Alexandre de Moraes participa de reunião com relator da OEA para a liberdade de expressão. Segundo o STF, Moraes participou da reunião a convite de Luis Roberto Barroso. O ministro expôs o contexto de todas as investigações e narrou, detalhadamente, as circunstâncias que levaram à suspensão do X.

