Criança de 7 anos é flagrada viajando em porta-malas de carro durante fiscalização da PRF para conferir estepe, no Paraná

Uma criança de 7 anos foi flagrada viajando dentro do porta-malas de um carro que carregava seis pessoas na BR-373 em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).





A corporação afirma que o flagra aconteceu quando os policiais foram verificar o estepe do veículo, abordado devido ao motorista estar mexendo no celular enquanto dirigia.





Segundo a PRF, apesar das condições do transporte, a criança estava bem.





"O fato que chamou atenção da equipe foi a criança estar sendo transportada no porta-malas, sem nenhuma proteção, e em meio às malas. [...] Era o filho de uma ocupante do veículo", ressalta a PRF.





A abordagem aconteceu no final da tarde de sábado (1), por volta das 17h30, no km 174 da rodovia - que fica na saída de Ponta Grossa.





O motorista disse aos policiais que estava a caminho de Imbituva, cidade que fica a cerca de 55 km do trecho.





Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado apontou que ele não havia bebido. Porém, o homem estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2024 e com o documento do veículo vencido desde 2021.





Por isso, o motorista foi multado e o carro foi apreendido pela polícia. O nome do homem não foi revelado.





