Prefeitura de Sobral intensifica combate à erva-de-passarinho nas árvores da cidade

A Prefeitura de Sobral, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA), tem reforçado as ações de combate à erva-de-passarinho, praga que compromete a saúde das árvores urbanas. Com o objetivo de minimizar os impactos dessa infestação, a AMA implementou estratégias de controle, incluindo podas drásticas e a remoção de árvores severamente afetadas.





Nesta sexta-feira, a Praça Quirino Rodrigues, também conhecida como Praça do Abrigo, será o primeiro local a receber o programa de controle da praga. A partir das 7h30, equipes darão início à remoção de árvores mortas, realização de podas, plantio de novas mudas, além de serviços de roço e manutenção do espaço. O plano da AMA prevê que outras praças e áreas públicas também sejam contempladas ao longo do programa.





A erva-de-passarinho é uma planta parasita que se alimenta da seiva das árvores, enfraquecendo-as progressivamente e podendo levar à morte da vegetação. Para evitar esse desfecho, a AMA realiza podas regulares, removendo as partes atingidas e permitindo que as árvores se regenerem de maneira saudável. Além disso, as ações visam não apenas a preservação ambiental, mas também a manutenção da estética urbana e a segurança da população.





A prefeitura reforça que as podas são feitas periodicamente em praças e parques sob sua responsabilidade, além de intervenções em cruzamentos e avenidas para garantir melhor visibilidade e segurança. Nos casos em que os galhos das árvores entram em contato com a rede elétrica, a responsabilidade pelo corte é da companhia elétrica, que pode ser acionada pelo telefone 0800 285 0196.





De acordo com o Plano de Arborização do Município, os moradores podem realizar a poda de árvores em frente às suas residências, desde que não ultrapassem 50% da copa original. Dessa forma, a colaboração da população se torna um fator essencial na preservação da vegetação urbana e na construção de uma cidade mais verde e sustentável.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso