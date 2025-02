CRIMINOSOS DESAFIAM TUDO: Homem é executado a tiros em plena luz do dia ao lado de shopping em Fortaleza (vídeo)

Assassinato choca clientes e fecha lojas, enquanto a polícia busca suspeitos.

Um homem foi morto a tiros ao lado do Shopping Via Sul, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, por volta do meio-dia deste sábado (1º), causando pânico entre clientes e funcionários. O crime ocorreu sobre uma faixa de pedestres na Rua Ministro Abner de Vasconcelos, e, ao ouvirem os disparos, muitos imaginaram se tratar de um assalto, levando ao fechamento temporário de várias lojas. O shopping esclareceu que o incidente aconteceu em via pública e que está colaborando com as autoridades, mantendo suas atividades normais. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a vítima ainda não foi identificada e que diligências estão em andamento.





(Blog César Wagner)