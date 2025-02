CRISE: Azul deixa de voar em mais 14 cidades, incluindo interior do Ceará

A Azul Linhas Aéreas informou, em nota publicada nesta sexta-feira (21/2), que irá suspender as operações em 14 cidades, sendo quatro delas somente no estado do Ceará. Diante disso, os voos com destino a Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatu já foram suspensos desde o último dia 13.





Segundo a empresa, as mudanças implementadas ocorrem devido a uma série de fatores. Dentre eles, cita o aumento de custos operacionais causados pela crise global na cadeia de suprimentos, a alta do dólar, que ultrapassou R$ 6 no fim de 2024, e a disponibilidade de frota.





Nos municípios de Campos (RJ), Correia Pinto (SC), Jaguaruna (SC), Mossoró (RN), São Raimundo Nonato (PI), Parnaíba (PI), Rio Verde (GO), Barreirinha (MA) e Três Lagoas (MS), as operações se encerram em 10 de março. A cidade de Ponta Grossa, no Paraná, para de receber voos da Azul, pouco depois, no dia 31. Na mesma data, as cidades de Cabo Frio (RJ) e Caldas No- vas (GO) passarão a ter ope- ração sazonal nos meses de alta temporada.





“Como empresa competitiva (a Azul) reavalia constantemente as operações em suas bases, assim como as possibilidades e necessidades de mercado, como parte de um processo normal de ajuste de oferta à demanda”, informou a companhia.