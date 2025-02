Bolsonaro: Não tem picanha, café, cerveja, agora os ovos do Lula

Em entrevista exclusiva concedida ao Pleno.News, nesta sexta-feira (21), direto da sede do Partido Liberal, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou a a determinação do governo Lula (PT) de que os ovos venham carimbados com a data de validade e o número de registro do estabelecimento produtor em suas cascas.





A medida entra em vigor no dia 4 de março. Para o ex-chefe do Executivo, os ovos vão encarecer ainda mais, além de prejudicar o pequeno e médio produtor.





– O povo vai chegar à condição de nem ovo poder comprar mais. Não tem picanha, não tem cervejinha, não tem café, o açúcar tá explodindo também… e agora vêm os ovos do lula. Não tem cabimento – disse ai repórter Marcos Melo.





Ainda nesta sexta (21), o senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou que anunciou um projeto para suspender a determinação.





– A vida do brasileiro já está cara demais para o Lula tirar do chapéu uma medida que vai prejudicar pequenos e médios produtores, vai aumentar o preço do ovo e que só vai beneficiar alguns empresários amigos dele. Vamos derrubar essa medida de carimbo de ovos! – escreveu em seu perfil no X.





Com informações Pleno News