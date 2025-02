Prefeitura de Moraújo abre concurso público com 32 vagas

As inscrições estão abertas desde o dia 20 de fevereiro e vão até o dia 20 de março de 2025. Os interessados podem se inscrever online através do site oficial do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) – www.idib.org.br . No mesmo site, também estão disponíveis os editais completos com informações detalhadas sobre as vagas, requisitos e etapas do processo seletivo.