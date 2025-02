POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ CAPTURA NOVE PESSOAS E APREENDE QUASE 8KG DE DROGAS EM OPERAÇÃO NO REGIÃO SUL

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nesta sexta-feira (21), a “Operação Atalaia”, em combate a um grupo criminoso investigado por crimes de homicídios e tráfico de drogas ocorridos em Iguatu. Ao todo, nove pessoas foram presas. As ações ocorreram também nos municípios de Quixelô, Juazeiro do Norte e Acopiara, pertencentes às Áreas Integradas de Segurança 20 e 21 (AIS 20 e 21) do Ceará.





Na ação, foram apreendidos quase oito quilos de drogas, sendo aproximadamente 3.6 quilos de cocaína e 4.2 quilos de maconha. Um revólver calibre 38 municiado também foi localizado na operação. Carros e motos também foram apreendidos, reforçando a iniciativa da Polícia Civil em promover a asfixia financeira de grupos criminosos.

Operação Atalaia





Organizada pelas equipes da Delegacia Regional de Iguatu, a operação contou com o apoio operacional do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul). O trabalho policial empregou um efetivo de 32 policiais civis no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão nos municípios da região Sul.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/





(Polícia Civil/CE)