POLICIAL CIVIL DE FOLGA PRENDE LADRÃO EM FLAGRANTE NO CENTRO DE SOBRAL

A festa era para ser apenas de alegria, mas um crime foi interrompido de forma surpreendente durante a 83ª edição do "Bloco dos Sujos", que reuniu cerca de 40 mil pessoas em Sobral neste sábado (22).





Um policial civil de folga, que voltava da festa, flagrou o exato momento em que um indivíduo estava dentro de um veículo parado na rua Dona Maria Tomásia, cometendo um furto. Mesmo estando de folga, o agente agiu rapidamente, deu voz de prisão ao suspeito e evitou que ele fugisse com os bens da vítima.





De acordo com as informações, o policial solicitou apoio do Núcleo Operacional de Sobral, que encaminhou o criminoso, junto com os objetos furtados, à delegacia 24h para os procedimentos cabíveis.





A atitude do policial foi fundamental para garantir a segurança, mostrando que o compromisso com a justiça não tem hora nem lugar.





Com informações de Sobral Online