RUMBLE E EMPRESA DE TRUMP processam mais uma vez Moraes nos EUA e acusam STF de censura global

A plataforma de vídeos Rumble e o Trump Media & Technology Group, empresa do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, entraram com uma nova ação na Justiça dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, Alexandre de Moraes. A ação, apresentada no sábado (22), contesta a decisão de Moraes que visa bloquear o Rumble no Brasil, impõe uma multa diária de R$ 50 mil e impõe a nomeação de um representante legal da plataforma no país. As empresas alegam que tais ordens violam a soberania dos EUA, a Constituição e as leis americanas. Além disso, afirma que Moraes ameaçou processar criminalmente o CEO do Rumble, Chris Pavlovski. A disputa teve início após o Rumble se recusar a bloquear a conta do influenciador Allan dos Santos, acusado no Brasil de disseminar discurso de ódio e desinformação. Em resposta, Moraes determinou a suspensão da plataforma até o cumprimento das ordens judiciais.





Via Blog César Wagner