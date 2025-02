Tom Cavalcante faz piada com Lula e ironiza preço de alimentos

Antenado com a pauta política, o humorista Tom Cavalcante fez piada em um de seus shows recentes com o aumento do preço dos alimentos sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na última sexta-feira (21), Tom compartilhou em suas redes o trecho de uma apresentação que fez no último dia 16 de fevereiro, em Mauá, na Grande São Paulo, na qual brincou, por exemplo, com o preço do café.





– Tem gente reclamando porque eu disse que não era para comprar os produtos caros. Claro, nós temos que mostrar para o empresariado que nós temos outras formas de sobreviver. [Mas se alguém disser:] “Ah, Lula, quer dizer que eu estou com vontade de tomar um café e eu não vou tomar um café?”, [eu responderei:] “Vai não” (…), – brincou Tom, enquanto imitava o presidente da República.





Em outro trecho, o humorista também brincou com a queda sofrida pelo presidente da República no ano passado no Palácio da Alvorada. Ao fazer piada sobre o ocorrido, Tom disse que Lula foi empurrado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e chamou a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, de “cuidadora”.





– Vocês sabem quem foi que me empurrou? Bolsonaro. Eu tava dentro de casa, tomando uma cachaça, [e ele] me empurrou pelas costas. A felicidade foi que não quebrou o litro de pinga. [Quero] agradecer também à minha cuidadora Janja, que imediatamente me pegou pelo braço, me botou na ambulância e me levou para o hospital dos cílios – completou, fazendo referência ao Hospital Sírio-Libanês. (Pleno News)