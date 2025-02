Preço do café quebra recorde em janeiro; confira

Nos supermercados do Brasil, o preço do café assusta os consumidores. A alta nas gôndolas tem relação direta com a cotação da saca na roça, que quebrou recordes em janeiro de 2025.





No fim de janeiro, o preço do café na roça chegou a US$ 355 por saca de 60 kg. É o maior valor já registrado, de acordo com o histórico mantido pela Universidade de São Paulo (USP). Além disso, é mais do que o dobro da cotação de um ano antes (US$ 171). Foi nessa mesma época que o preço começou a disparar nos supermercados — e não cedeu desde então, conforme mostram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Segundo o órgão, a alta acumulada entre janeiro e dezembro de 2024 foi de quase 40%. Esse foi o segundo maior aumento da série histórica, perdendo apenas para dezembro de 2021, quando a elevação anual fechou em 50%.





Por que o preço do café subiu?





A alta nas cotações ocorreu apesar do aumento da produção no campo. Contudo, o preço subiu à medida que um grande mercado aumentou as compras de café no exterior: a China. Em 2024, as importações do grão pelo gigante asiático cresceram 30% em comparação com 2023 e dobraram em relação a 2020.





Fonte: Revista Oeste