TR4GÉDIA - CRIANÇA DE 9 ANOS MORRE EM TRÁGICO ACIDENTE NA CE 321

Um trágico acidente tirou a vida de uma garota de 9 anos de idade na noite deste domingo (2), na CE 321, no distrito de Lapa, entre São Benedito e Graça.





Segundo informações, o pai trafegava pela rodovia com suas duas filhas em uma motocicleta, quando foram colhidos por uma caminhonete Hilux, com o forte impacto, uma criança morreu. As outras vítimas foram socorridas, de acordo com informações preliminares, o estado da outra criança é considerado grave. O motorista se evadiu do local.





Após o acidente, a população, revoltada, ateou fogo na caminhonete, que foi completamente consumida pelas chamas.





Fonte: TV Ibiapaba