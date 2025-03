"Campeão em soltar presos", diz Moro sobre Lewandowski

Senador defende maior rigor do Judiciário e alerta para audiências de custódia.

O senador Sergio Moro (União-PR) criticou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, após sua declaração de que “a polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar”.





Em publicação no X, Moro afirmou que Lewandowski foi “campeão em soltar presos no STF” e criticou a falta de firmeza do Judiciário e do governo Lula, que, segundo o senador, defende o desencarceramento em massa.





“Falou o ministro que foi campeão em soltar presos no STF. Falta, sim, mais firmeza por parte do Judiciário (não de todos os juízes), além de firmeza do Governo Lula que defende desencarceramento em massa (o que chamam de Pena Justa).”, escreveu.





O senador também usou suas redes sociais para criticar as audiências de custódia. Moro afirma que ela contribui para a impunidade e destacou a aprovação no Senado do PL 226/2024.





“A audiência de custódia virou uma porta giratória para criminosos habituais e um símbolo da impunidade. Já aprovamos no Senado o PL 226/2024 que restringe solturas nessas audiências”, disse.





Na mesma publicação, o ex-juiz da Lava Jato compartilhou um vídeo da Capitã Jaqueline, da Polícia Militar de São Paulo, onde ela denúncia a reincidência criminal, exemplificando com um caso de um indivíduo preso 16 vezes e solto repetidamente.





Lewandowski, por sua vez, transferiu a responsabilidade e defendeu que a polícia deve realizar prisões mais embasadas para evitar solturas judiciais.





“É claro que nós temos que aperfeiçoar isso, nenhum juiz soltará um criminoso. Ele não está lá para soltar, ele está lá para fazer justiça. […] A polícia tem que prender melhor”, afirmou o ministro.

