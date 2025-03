Operação Purgation da Polícia Civil chega na fase final com 84 prisões

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 21, a Fase Final da Operação Purgation. Foram cumpridos 11 mandados de prisão contra pessoas suspeitas de integrar grupo criminoso envolvido com Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), tráfico de drogas e tortura. Outros 10 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Os resultados da Operação Purgation foram divulgados no fim da manhã desta sexta-feira (21), na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado do Ceará, localizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).









84 pessoas foram presas desde outubro de 2023





As ações são coordenadas por equipes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul). Quatro pessoas foram presas e sete mandados foram cumpridos em unidades prisionais em Fortaleza, Tauá, Maracanaú e Quixadá.





Nesta segunda fase as ações policiais aconteceram nas cidades de Tauá, Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Quixadá, Paracuru, Pacatuba, Canindé e Barbalha. Também foram apreendidos mais de dez celulares, nesta fase final da operação, que serão analisados.









Operação Purgation em números





Iniciada em 27 de outubro de 2023, a Operação Purgation, em sua 13ª fase, realizou a prisão de 84 pessoas presas, investigadas pelo cometimento de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), tráfico de drogas, integrar organização criminosa e tortura. Também foram cumpridos 130 mandados de busca e apreensão.





As ações do grupo criminosos concentravam-se no município de Tauá, Quixadá. O grupo é investigado por, pelo menos, cinco homicídios e tentativas de homicídios em Quixadá, Quixelô e Tauá, pertencentes às Áreas Integradas de Segurança, 20, 21 e 22 (AIS 20, 21 e 22).





(Polícia Civil)