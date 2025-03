CNJ DOBRA TETO SALARIAL e libera supersalários de até R$ 92 mil para magistrados

O ministro Mauro Campbell inovou: criou o “teto duplex”. Com uma canetada digna de mágico de auditório, autorizou magistrados sergipanos a embolsarem até R$ 92.732,38 por mês — o dobro do já generoso teto constitucional de R$ 46.366,19. Enquanto o brasileiro comum sua para ganhar um salário mínimo de R$ 1.412, a Justiça brasileira segue premiando a si mesma com bônus de outro planeta. Parece que, no CNJ, o controle é só no nome — porque no contracheque, vale tudo.





Via Blog César Wagner