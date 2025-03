Trump anuncia novo super avião de gu3rra

"Garantimos que os EUA continuem a dominar os céus", diz o presidente norte-americano.

Filmes como Top Gun e Pearl Harbor deixam clara a relação dos Estados Unidos com sua Força Aérea. Manter a hegemonia bélica nos céus, além de um orgulho, é uma questão de segurança nacional. Para o país continuar na vanguarda da aviação militar, o presidente Donald Trump anunciou uma nova geração de caças: o F-47, um super avião de guerra.





“Garantimos que os EUA continuem a dominar os céus”, disse Trump na sexta-feira, 21, ao falar do super avião de guerra. O político se disse emocionado por anunciar o desenvolvimento dos primeiros caças de sexta geração do planeta. “Nada no mundo chega nem perto disso, e ele será conhecido como F-47.”









Trump e o novo super avião de guerra





A escolha do nome é uma referência ao próprio Trump. Ele se tornou o 47º presidente do país com a volta à Casa Branca em 2025.





De acordo com o presidente dos EUA, não existe nenhum caça com todos os atributos do F-47. “Nunca houve nada nem perto disso, desde velocidade até manobrabilidade, o que ele pode ter, até carga útil”, disse.





“Os inimigos da América nunca o verão chegando”, afirmou. “Espero que não precisemos usá-lo para esse fim, mas é necessário tê-lo, e, se isso algum dia acontecer, eles não saberão o que diabos os atingiu.”





O projeto faz parte da plataforma Domínio Aéreo de Nova Geração (NGAD, na sigla em inglês). O governo dos EUA mantém muito detalhes sobre a iniciativa em sigilo. A produção da nova aeronave ficou a cargo da Boeing.









Contrato com a Boeing





O governo norte-americano não revelou os valores do contrato com a fabricante de aviões. Contudo, segundo a agência Reuters, a cifra pode chegar a US$ 20 bilhões (R$ 115 bilhões na cotação atual).





“Reconhecemos a importância de projetar, construir e entregar uma capacidade de caça de sexta geração para a Força Aérea dos Estados Unidos”, disse Steve Parker, presidente interino e CEO da Boeing Defense, Space & Security. De acordo com o executivo, a empresa fez seu “investimento mais significativo” na história do setor de defesa da companhia. “Estamos prontos para fornecer a aeronave avançada e inovadora”, afirmou.





“Com este F-47 como a joia da coroa na Família de Sistemas de NGED, acreditamos que isso fornece mais letalidade”, disse o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General David Allvin. “Ele fornece mais capacidade, capacidade mais modernizada, de uma forma que é construída para se adaptar, junto com nossa Aeronave de Combate Colaborativa.”





Segundo o general, o projeto do novo super avião de guerra laçando pelo governo Trump é fundamental para a o futuro segurança do país.





“Desde os primeiros dias da guerra aérea, bravos aviadores americanos pularam em suas máquinas, voaram e limparam os céus”, disse Allvin. “Esse tem sido nosso compromisso com a luta, e essa tem sido realmente nossa promessa à América, e com este F-47 seremos capazes de manter essa promessa no futuro.”





(Revista Oeste)