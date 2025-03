Concurso da Polícia Civil do Piauí: maioria das vagas ofertadas no edital será para o interior

O número de vagas para o concurso da Polícia Civil do Piauí ainda não foi divulgado pelo Governo do Estado, o que já se sabe é que a maioria das vagas serão para municípios do interior do Piauí, em especial da região sul do estado.





A informação é do secretário de Segurança, Chico Lucas, que afirmou que a secretaria tem dificuldades em manter os servidores atuando no interior do Piauí.





Estamos fazendo uma conta baseada naquilo que é necessário para atender a demanda hoje, como também para atender uma demanda de ampliação do serviço. A nossa principal carência de policiais civis é no interior, na Capital temos um efetivo considerável, que atende bem a demanda, mas, principalmente, no sul do estado nos temos essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade de manter os servidores no interior do estado, quem passa no concurso quer vir para a Capital. Esse é o maior desafio, manter o servidor no interior", disse o secretário.





A regionalização da polícia civil também é uma discussão que está acontecendo dentro da comissão que está estudando o concurso. O secretário revelou que a comissão já tem um número de vagas definido, mas não quis adiantar o quantitativo.









Além da Polícia Civil, outros órgãos também estão com concurso previsto.





Concursos estaduais previstos:





Polícia Civil do Piauí (PC-PI)Previsão do edital: Primeiro trimestre de 2025.

Número de vagas: 400 vagas, sendo distribuídas para os seguintes cargos: Oficial Investigador de Polícia, Perito, Delegado

Salários: De R$ 6,8 mil a R$ 19,5 mil





Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi)Número de vagas: 1.000 vagas, sendo 500 imediatas e 500 para cadastro de reserva.

Áreas contempladas: Enfermagem, Psicologia, Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina

Vale destacar que a comissão responsável pelo certame já está formada desde 2019.





Secretaria de Educação do Piauí (Seduc)O concurso da Seduc promete ser o maior da história da pasta, com previsão de 4 mil vagas.

Distribuição das vagas: 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro de reserva

Cargo ofertado: Professor efetivo.

Salário: R$ 4.420,55 (para jornada de 40 horas semanais, conforme legislação estadual vigente).





Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran PI)O Detran PI pode publicar edital em breve com 141 vagas.

Número de vagas: 141.

Cargos ofertados: Analista, Assistente, Agente

Requisitos: Níveis médio e superior

Remuneração: R$ 4,8 mil





Procuradoria-Geral do Estado do Piauí (PGE-PI)A Procuradoria-Geral do Estado do Piauí planeja edital com vagas de nível superior.

Requisitos: Nível superior.

Remuneração: R$ 24 mil.





Controladoria Geral do Estado do Piauí (CGE-PI)Foi oficialmente autorizada a realização do novo concurso da CGE-PI, que já tem comissão formada.

Número de vagas: 10 vagas imediatas + 10 CR

Cargo: Auditor governamental





Polícia Militar do Piauí (PM-PI)Um novo concurso público da Polícia Militar do Piauí foi confirmado pelo secretário Chico Lucas.

Previsão: O concurso deve ocorrer em 2025, após a convocação da terceira turma de aprovados do certame anterior.