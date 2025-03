EUA eliminam vários líderes houthis em ataques no Iêmen, incluindo especialista em mísseis

Uma campanha militar dos Estados Unidos, com ataques no Iêmen, lançada há pouco mais de uma semana, eliminou os principais líderes houthis, incluindo o maior especialista em mísseis do grupo, confirmou neste domingo o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Mike Waltz.





Até agora, o Exército americano revelou poucos detalhes sobre as operações, iniciadas após as ameaças dos houthis de retomarem seus ataques contra o transporte marítimo no Mar Vermelho devido à guerra em Gaza.





"Atacamos seu quartel-general, atacamos nós de comunicações, fábricas de armas e até algumas de suas instalações de produção de drones”, disse Waltz à CBS News.





Waltz não identificou o especialista em mísseis morto nem deu detalhes sobre os outros líderes que foram eliminados.





Os rebeldes houthis atacaram mais de 100 navios mercantes com mísseis e drones, afundando dois navios e matando quatro marinheiros, de novembro de 2023 a janeiro deste ano. Seus líderes descreveram os ataques como uma tentativa de pôr fim à guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza. A campanha também elevou consideravelmente a visibilidade dos houthis no mundo árabe em geral e atenuou as críticas públicas sobre seus abusos de direitos humanos e a repressão contra a dissidência e os trabalhadores humanitários.





Trump, escrevendo em sua plataforma de mídia social Truth Social, afirmou que sua administração perseguiu os houthis por sua “implacável campanha de pirataria, violência e terrorismo”. Ele apontou as perturbações que os ataques houthis causaram no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, vias navegáveis cruciais para o transporte de energia e carga entre a Ásia e a Europa através do Canal de Suez do Egito.





“Usaremos força letal esmagadora até alcançarmos nosso objetivo”, afirmou o presidente dos Estados Unidos.





Sob a direção do ex-presidente Joe Biden, os Estados Unidos e o Reino Unido iniciaram uma série de ataques aéreos contra os houthis a partir de janeiro de 2024. Um relatório de dezembro do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos afirmou que os Estados Unidos e seus parceiros atacaram os houthis mais de 260 vezes até aquele momento.





Oficiais militares americanos durante esse período reconheceram ter uma lista muito mais ampla de alvos para possíveis ataques. Embora o governo Biden não tenha detalhado seus objetivos, analistas acreditam que os oficiais tentavam principalmente evitar vítimas civis e não reacender a guerra estagnada no Iêmen, que coloca os houthis e seus aliados contra o governo no exílio do país e seus aliados locais e internacionais, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.





No entanto, o governo Trump parece disposto a perseguir mais alvos, com base nos comentários públicos feitos pelos oficiais.





“Estamos fazendo um favor ao mundo inteiro ao nos livrarmos desses caras e de sua capacidade de atacar o transporte marítimo mundial”, declarou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, no programa “Face The Nation” da CBS News, no domingo. “Essa é a missão aqui, e continuará até que seja cumprida”.





Rubio acrescentou: “Algumas das pessoas-chave envolvidas nesses lançamentos de mísseis não estão mais conosco, e posso dizer que algumas das instalações que usavam não existem mais, e isso continuará assim”.





Israel também lançou seus próprios ataques aéreos contra locais controlados pelos houthis, incluindo a cidade portuária de Hodeida, devido aos ataques de mísseis e drones dos rebeldes contra Israel.





(Com informações da Reuters e AP)