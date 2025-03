Neymar é cortado da Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias

A Seleção Brasileira não contará com Neymar nos duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 20 e 25 de março. O atacante do Santos foi desconvocado pela CBF por não ter condições físicas de atuar nas partidas.





Neymar vem se recuperando de um edema na coxa esquerda e passou a semana em tratamento no Santos. Apesar da evolução, o clube paulista avaliou que ele não estaria 100% para jogos de alta intensidade. A expectativa é que ele esteja pronto para voltar a campo no dia 30 de março, contra o Vasco, pelo Brasileirão.





Além de Neymar, também foram cortados o lateral-direito Danilo, do Flamengo, e o goleiro Ederson, do Manchester City. Para substituí-los, o técnico convocou Endrick, Alex Sandro (Flamengo) e Lucas Perri (Lyon).





Desde seu retorno ao Santos, Neymar marcou três gols e deu três assistências em sete jogos. Esta seria sua primeira convocação desde a lesão no joelho sofrida em outubro de 2023, contra o Uruguai.





A Seleção encara a Colômbia no dia 20, em Brasília, e a Argentina no dia 25, em Buenos Aires.





(Gazeta Brasil)