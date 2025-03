POLÍCIA REGISTRA TENTATIVA DE CHAC1NA EM BAR NA CIADADE DE MASSAPÊ

Na manhã deste domingo (23), uma tentativa de chacina foi registrada no Bar da Neuma, em Massapê, na região Norte do Ceará. De acordo com informações da Polícia Militar, criminosos chegaram ao local e efetuaram cerca de 20 disparos contra frequentadores do estabelecimento.





Quatro pessoas foram atingidas pelos tiros, sendo duas mulheres e dois homens. Uma das vítimas já está fora de perigo, enquanto as outras três permanecem em estado grave no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





As autoridades investigam o caso para identificar os suspeitos e prendê-los, e esclarecer a motivação do ataque.





