Professor do UNINTA é um dos 11 brasileiros selecionados para programa internacional de empreendedorismo científico na Europa

O professor e pesquisador Me. Carlos Artur Alves, membro do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e docente dos cursos de Administração e Gastronomia do Centro Universitário Inta (UNINTA), foi um dos 11 brasileiros selecionados para a 10ª edição do Academia-Industry Training (AIT).





O programa, promovido pela Swissnex — rede global que conecta a Suíça ao mundo por meio da educação, pesquisa e inovação —, tem como objetivo transformar projetos científicos em negócios de base tecnológica com potencial de internacionalização.





“Participar do AIT foi uma experiência extraordinária! Pude ver na prática como a pesquisa científica pode gerar soluções reais para a sociedade. Como pesquisador e docente atuante em inovação, essa imersão foi fundamental, permitindo trazer diversas ideias para aplicarmos no UNINTA e no Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)”, destacou o professor Artur.





O AIT conta com a parceria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), da Embaixada da Suíça no Brasil e da Universidade de St. Gallen e oferece uma oportunidade única para pesquisadores aprimorarem suas propostas e estabelecerem conexões estratégicas no cenário global de inovação.





A 10ª edição do programa foi estruturada em duas etapas complementares. A primeira ocorreu no Brasil, entre os dias 4 e 8 de novembro de 2024, com atividades nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Durante essa fase, os participantes tiveram acesso a oficinas sobre propriedade intelectual, planejamento estratégico com OKRs, aspectos jurídicos para startups, modelagem de negócios e estratégias de inserção no mercado brasileiro.





Ainda nessa etapa inicial, os participantes realizaram visitas técnicas a instituições renomadas, como o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Suzano, Bayer, Inovabra (Bradesco), Aya Earth Hub, Fiocruz, Porto Maravalley e o Parque Tecnológico da UFRJ. A programação também incluiu painéis sobre inovação aberta, bioeconomia, capital de risco e empreendedorismo científico, além de sessões de mentoria e encontros de matchmaking com potenciais parceiros. O encerramento foi marcado pelo AIT Pitch Competition, evento que reuniu startups brasileiras e suíças para apresentações e networking com o ecossistema local.





A segunda etapa do programa aconteceu na Suíça, entre os dias 17 e 22 de março deste ano, com atividades concentradas na cidade de St. Gallen e também em Zurique. Os participantes foram imersos no ecossistema de inovação suíço, considerado o mais avançado do mundo, segundo o Global Innovation Index. A programação inclui workshops na Universidade de St. Gallen com especialistas da própria instituição, da Harvard Business School e do fundo de investimento Lightbird VC.





Entre os temas abordados estavam inteligência artificial aplicada a negócios, inovação em modelos sustentáveis, estratégias de captação de investimento e técnicas de apresentação para investidores. Os participantes também realizaram visitas à ETH Zurich e à Switzerland Global Enterprise, além de comparecerem ao START Summit, um dos maiores eventos de startups da Europa, que reuniu empreendedores, investidores, aceleradoras e representantes de grandes corporações.





Durante o programa, o professor Carlos Artur apresentou seu projeto de startup, que visa desenvolver uma solução tecnológica voltada para a tomada de decisão na indústria do vinho, com foco na otimização de processos e na melhoria da qualidade. O projeto é resultado de sua pesquisa de doutorado na Universidade Federal do Ceará (UFC) e Embrapa Uva e Vinho. A participação no AIT permitiu a validação da proposta de valor em um contexto internacional e a construção de conexões estratégicas para os próximos passos da startup.





A presença do docente do UNINTA no AIT 10 representa uma importante conquista acadêmico-empreendedora, reafirmando o potencial da ciência brasileira como propulsora da inovação com impacto global. O programa proporcionou vivências transformadoras, ampliando o repertório técnico, estratégico e institucional do projeto liderado pelo professor.





Ainda, a participação do docente no AIT 10 fortalece as ações desenvolvidas no âmbito do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do UNINTA, da qual o docente faz parte, promovendo o intercâmbio de boas práticas internacionais na área de empreendedorismo científico e transferência de tecnologia. A vivência no ecossistema de inovação da Suíça, aliada à formação intensiva em temas como propriedade intelectual, modelo de negócios e estratégias de internacionalização, contribui para qualificar ainda mais as iniciativas conduzidas pelo NIT, ampliando sua capacidade de apoiar pesquisadores, docentes e estudantes na geração de soluções inovadoras com impacto regional.