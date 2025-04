Assembleia Legislativa do Ceará aprova criação de 358 cargos para a Polícia Civil

A medida amplia significativamente a capacidade de investigação e atendimento da instituição.

O reforço no efetivo da Polícia Civil do Ceará ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 2, com a aprovação da criação de 358 cargos efetivos de Oficial Investigador. A medida, enviada pelo Poder Executivo e aprovada pelo Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), amplia significativamente a capacidade de investigação e atendimento da instituição.





Com a sanção do projeto 30/25, somando-se aos 142 cargos já existentes, será possível a realização de um novo concurso público para a nomeação de 500 novos policiais civis. A iniciativa do Governo do Estado tem como principal objetivo fortalecer a segurança pública, garantindo não apenas um aumento quantitativo de agentes, mas também uma melhoria na estrutura investigativa.





A expansão também visa aprimorar os serviços prestados pelos Distritos Policiais, com foco especial nas regiões do interior do Estado, onde desafios relacionados à segurança são historicamente mais complexos. Com isso, a expectativa é que a população seja melhor atendida e que a capacidade de resposta da Polícia Civil seja significativamente ampliada.





Via Sistema Paraíso