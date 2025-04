Prefeitura de Sobral realiza recadastramento de servidores ativos para atualização de dados

A Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), responsável pela política de Recursos Humanos do Poder Executivo Municipal, coordenará o processo. A Prefeitura de Sobral reforça a importância da participação de todos os servidores para garantir a atualização do banco de dados e aprimorar a gestão pública. https://www.sobral.ce.gov.br/informes/principais/prefeitura-de-sobral-realiza-recadastramento-de-servidores-ativos-para-atualizacao-de-dados