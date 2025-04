POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E CUMPRE MAIS UM MANDADO DE PRISÃO

Na manhã desta quarta-feira, dia 2, Oficiais de Polícia Judiciária da delegacia municipal, efetuaram a prisão de Lemio Paulo Feitosa dos Santos, 37 anos, natural de Sobral. Contra o suspeito havia um mandado de prisão em seu desfavor, por infração ao Art. 157 § 2º do CPB.

Ressalta-se que, Lemio tem várias passagens na delegacia por roubos e furto.

O suspeito foi apresentado na delegacia municipal 24h para os procedimentos de praxe.

Denúncias





