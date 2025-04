FIM DOS TEMPOS! Filho mata mãe para ter seguro de vida de mais de R$ 6 milhões

Um homem foi condenado à prisão na Austrália após fazer três apólices de seguro de vida no nome da própria mãe e depois matá-la para tentar receber mais de US$ 1,15 milhão (cerca de R$ 6,57 milhões).





Andre Zachary Rebelo, de 29 anos, foi considerado culpado pelo assassinato da mãe dele, Colleen Rebelo, de 58 anos, em maio de 2020. A sentença, no entanto, só foi publicada nesta terça-feira (1º).





O homem terá que cumprir ao menos 25 anos de prisão antes de poder solicitar liberdade condicional.





O juiz do caso, Bruno Fiannaca, classificou o crime como uma “traição máxima”. Ele disse que Collen se esforçou para criar os filhos e que Andre cometeu um “ato de extrema deslealdade”, segundo a emissora pública de TV australiana ABC.





Inicialmente, a morte de Colleen não havia sido tratada como suspeita. O corpo da mulher foi encontrado pelo filho mais novo no banheiro de casa, com o chuveiro ligado. A autópsia não identificou a causa do óbito, o que dificultou as investigações.





Mais tarde, no entanto, a fraude foi descoberta depois que um funcionário de uma seguradora notou inconsistências nos documentos apresentados por Andre para solicitar a indenização apenas três dias após a morte da mãe.





Entre os papéis falsificados, havia um laudo de autópsia, um relatório psicológico e uma cópia adulterada do testamento da vítima.









Dificuldades financeiras





A polícia apurou que Rebelo enfrentava dificuldades financeiras. Apesar de ostentar uma vida luxuosa nas redes sociais ao lado da então esposa, a influenciadora Gracie Piscopo, ele acumulava dívidas de mais de US$ 100 mil (cerca de R$ 571 mil), segundo a ABC.





Segundo a promotoria, ele queria provar à companheira que poderia contribuir financeiramente para a família.





Antes do crime, Andre já era alvo de cobradores e investia em criptomoedas para obter renda, embora não tenha obtido lucro com a operação. Apesar de ter se declarado inocente do assassinato, ele confessou ter falsificado documentos em uma tentativa de fraude contra a seguradora.





O juiz ressaltou que não há confirmação sobre o método usado para matar Colleen, mas que “a única inferência razoável é que ele a surpreendeu e utilizou de violência”. A ex-esposa de Rebelo não foi acusada de envolvimento no crime. O pai dele, Antonio Rebelo, disse que continua apoiando o filho, alegando que não se sabe “ realmente o que aconteceu”.





Fonte: R7