Bolsonaro comenta sobre sua saúde nas redes sociais: "Continuo com fé"

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação em seu Instagram com informações sobre seu estado de saúde. Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após ser submetido a uma cirurgia no último domingo (13/4) para tratar obstrução intestinal.





No post ele explica que após uma semana da última cirurgia, estão surgindo os primeiros sinais efetivos de movimentação intestinal e que os médicos persistem para que não haja visitas, para evitar que a “fala contínua possa trazer dilatações abdominais e retardem o processo de recuperação”.





De acordo com o último boletim divulgado nesta terça-feira (22/4), ele apresentou “sinais efetivos de movimentação intestinal”.





O ex-presidente segue com boa evolução clínica, mas continua em jejum oral e com “nutrição parenteral exclusiva”.





“[Bolsonaro] segue aumentado a intensidade da fisioterapia motora e medidas de reabilitação. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI”, informou o documento.





