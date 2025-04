LULA PERDE também para Michelle: pesquisa aponta desgaste do presidente em 2026

Bolsonaro, Michelle e Tarcísio superam Lula em cenários de segundo turno, segundo Paraná Pesquisas.

Segundo levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta terça, 22, se as eleições presidenciais fossem hoje, o presidente Lula perderia no segundo turno para Jair Bolsonaro (46% contra 40,4%), ficaria atrás de Michelle Bolsonaro (45% a 41%, em empate técnico) e também seria superado por Tarcísio de Freitas (43,4% a 40,6%, também em empate técnico). No primeiro turno, Lula teria 33,3% contra 38,5% de Bolsonaro (fora da margem de erro), empataria com Michelle (33,7% a 31,7%) e venceria Tarcísio (34,0% a 27,3%) e Ratinho Junior (33,3% a 16,2%). A pesquisa ouviu 2.020 eleitores entre 16 e 19 de abril, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e 95% de confiança.





Via César Wagner