FRANCISCO REDESENHA CONCLAVE: cardeais das periferias podem decidir o futuro da Igreja

Maioria dos eleitores foi nomeada por um Papa que desafiou tradições e abalou o eixo europeu

Ao longo de seus 12 anos de pontificado, o Papa Francisco nomeou cerca de 80% dos cardeais com direito a voto no conclave, ampliando as chances de que seu sucessor compartilhe de uma visão mais progressista e inclusiva da Igreja. Com foco em uma estrutura descentralizada e próxima das “periferias”, o pontífice argentino elevou ao cardinalato líderes de países em desenvolvimento e dioceses menos tradicionais, como Porto Alegre, Guayaquil e Santiago del Estero, rompendo com a predominância de grandes centros católicos europeus e reafirmando seu compromisso com uma Igreja global e voltada aos mais vulneráveis.