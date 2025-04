Deputada reage à fraude no INSS e cobra explicações do governo

A deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), líder da Minoria na Câmara, apresentou nesta terça-feira (23) um Requerimento de Informação ao ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, pedindo explicações sobre convênios com entidades suspeitas de fraudar aposentados e pensionistas. A iniciativa ocorreu após a Polícia Federal deflagrar a Operação Sem Desconto, que investiga irregularidades no INSS.





No pedido, a parlamentar solicita cópias dos processos que originaram contratos com 11 entidades investigadas, entre elas o SINDNAPI, que tem como vice-presidente Frei Chico, o irmão do presidente Lula. Também requer dados sobre reclamações, valores descontados de forma indevida, atas de reuniões e listas de visitantes recebidos nos gabinetes do ministério e do INSS desde janeiro de 2023.





O escândalo do INSS é um retrato cruel do Brasil sob este governo: bilhões desviados dos que mais precisam, enquanto aposentados e pensionistas enfrentam filas intermináveis, perícias desumanas e negações injustas. O rombo de R$ 6,3 bilhões revelado pela Polícia Federal não é um acidente, mas o resultado direto de um sistema corroído pela corrupção e pela negligência – disse.









E continuou:





– E o mais grave: com ligações diretas a estruturas próximas ao poder, como o sindicato ligado ao irmão do presidente da República.





A deputada também destacou que o número de reclamações sobre descontos indevidos ultrapassa 1 milhão, segundo dados divulgados pela imprensa, e que os repasses às entidades conveniadas cresceram quase 300% em dois anos, passando de R$ 706 milhões, em 2022, para R$ 2,8 bilhões, em 2024.





– Não se trata somente de má gestão. Estamos diante da institucionalização da crueldade. É um projeto de desumanização que atinge justamente os mais vulneráveis. Vamos a fundo nessas investigações. O povo brasileiro precisa saber a verdade e os responsáveis precisam ser punidos – concluiu.





