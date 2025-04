Nem 80 km, nem 100 km: qual é a velocidade perfeita para economizar combustível na rodovia?

Dirigir o carro de forma eficiente pode ser sinônimo de economizar combustível na rodovia. Neste sentido, a DGT (Direção Geral de Trânsito), na Espanha, revela que circular a 90 km/h na estrada é a “velocidade indicada para obter um consumo ideal de combustível”.





Ainda segundo a DGT, se um condutor circular a 120 km/h, o consumo de combustível deve aumentar cerca de 30%.





De acordo com o jornal Motor1, manter uma velocidade constante entre 90 e 100 km/h é essencial para economizar combustível na rodovia, já que fazer mudanças bruscas com o acelerador aumenta o consumo de combustível, já que o motor faz mais esforço.

Rotação do motor é importante





Um ponto importante para economizar combustível na rodovia é considerar a rotação do motor. Assim que estabiliza a velocidade, na faixa entre 90 e 100 km/h para economizar combustível na rodovia, a rotação ideal deve ficar entre 2.000 e 3.000 RPM (rotações por minuto).





Existe uma relação entre rotação do motor e economizar combustível na rodovia: quanto mais alto o giro do motor, mais combustível é queimado.





Quanto mais alto o giro do motor, mais combustível é queimado e isso faz você gastar mais – Foto: Pexels/Divulgação/ND





A questão dos 90 km/h para economizar combustível na rodovia não é um número mágico, mas é aproximadamente ideal, uma vez que a maioria dos carros estará na marcha mais longa em rotação baixa e vai demandar menos energia. Isso se traduz em menor consumo









Como economizar combustível na rodovia?





Existe uma série de procedimentos que podem ser adotados para que você possa economizar combustível na rodovia. A manutenção do carro em dia faz com que se gaste menos também. Vamos às dicas para a economia de combustível:





Com o carro frio, comece ligando o motor sem acelerar. Aguarde 15 segundos para o óleo começar a lubrificar a máquina. Enquanto isso, coloque o cinto e, após, saia devagar;





Acelere com parcimônia, ou, melhor dizendo, “pise manso”. Nem demais, nem de menos, mas sempre utilizando as faixas de torque para trocar as marchas;





Lembre-se de que, na estrada, o carro com os vidros fechados gera menor arrasto aerodinâmico e consome menos energia. No calor, vai precisar ligar o ar-condicionado. Não se acanhe. O carro vai beber menos do que com os vidros abertos em velocidades mais altas;





Troque o óleo regularmente e alinhe a direção uma vez ao ano. A durabilidade dos pneus e sistema de direção aumentará;





Revise o sistema de arrefecimento. Motor na temperatura de funcionamento ideal gasta menos e dura mais;





Troque periodicamente o filtro de ar;





Pneus corretamente calibrados evitam consumo desnecessário;





Atenção à troca do óleo e filtro do motor, que pode ser por quilometragem ou tempo: o que vier primeiro. Lembre-se também que, em geral, o manual do fabricante orienta a troca na metade do tempo e da quilometragem em caso de uso severo do veículo (ex.: tráfego intenso, estradas de terra, trajetos rotineiros mais curtos, etc.).