LEI DE BOLSONARO QUE PROTEGIA APOSENTADOS foi derrubada — e a corrupção no INSS explodiu

Entidades sindicais envolvidas no escândalo bilionário de desvios no INSS foram beneficiadas por uma manobra do Congresso, que em 2022 revogou a lei sancionada por Jair Bolsonaro exigindo a revalidação periódica das autorizações de descontos em benefícios de aposentados e pensionistas, mecanismo criado para coibir fraudes. Na quarta-feira (23), a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, cumprindo 211 mandados de busca e apreensão, sequestro de bens superiores a R$ 1 bilhão e seis prisões temporárias em 14 estados e no Distrito Federal. A investigação aponta que quase 100% dos descontos, somando cerca de R$ 8 bilhões entre 2016 e 2024, foram feitos de forma irregular, sendo que 64% dos desvios, aproximadamente R$ 4,1 bilhões, ocorreram nos dois primeiros anos do governo Lula, período em que representantes das entidades investigadas foram recebidos ao menos 15 vezes por autoridades do Ministério da Previdência e do INSS.





(Blog César Wagner)