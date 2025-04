Papa Francisco morre aos 88 anos, informa o Vaticano

O papa Francisco morreu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos, informou o Vaticano. Nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, Argentina, Jorge Mario Bergoglio sofria de uma doença pulmonar crônica que o vitimou.





A morte do papa acontece um dia após o Domingo de Páscoa, quando ele fez uma breve aparição para abençoar as milhares de pessoas na Praça São Pedro, no Vaticano, o que provocou vivas e aplausos da multidão.





O pontífice continuava sua recuperação de um grave episódio de pneumonia bilateral.





Ele não celebrou a missa de Páscoa na praça, deixando a tarefa para o cardeal Angelo Comastri, o arcipreste aposentado da Basílica de São Pedro.