SINDICATO DO IRMÃO DE LULA dispara em arrecadação: de R$ 17,8 milhões para R$ 90,5 milhões

Crescimento vertiginoso chama atenção da Polícia Federal e da CGU.

O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), cujo vice-presidente é José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão de Lula, comemora oficialmente a “conquista de dez mil novos associados por mês”, mas agora é alvo de investigação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) na operação Sem Desconto, que apura fraude de R$ 6,5 bilhões em descontos indevidos no INSS. Fundado há 25 anos, o sindicato planejava atingir um milhão de sócios em quatro anos e se tornar o maior da América Latina, embora haja suspeita de filiações sem consentimento, com aposentados cobrados diretamente em seus benefícios, possivelmente por meio de esquema interno no INSS. Apesar da busca e apreensão na sede do Sindnapi, Frei Chico não é investigado. A CGU relatou que, enquanto em 2016 o sindicato recebeu R$ 17,8 milhões, em 2017 foram R$ 18,6 milhões; em 2018 e 2019 houve queda para R$ 18,1 milhões e R$ 17,6 milhões, respectivamente; já em 2020 o valor subiu para R$ 22,2 milhões, saltando para R$ 39,2 milhões em 2021, R$ 63,3 milhões em 2022, atingindo o pico de R$ 90,5 milhões em 2023 e encerrando o ano passado com R$ 77,1 milhões.





(Blog César Wagner)

